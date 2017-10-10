Çoğu zaman bir yerde duyduğunuz şarkı kulağınıza takılır ve sonra ne olduğunu merak edip aramaya başlarsınız. Akıllı telefonlar geldikten sonra internet yaygınlaştıktan sonra bu sorun büyük oranda ortadan kalktı. Shazam ve diğer benzer uygulamalar imdada yetişiyor.

Android: Pixel 2’deki Çalan Şarkı Özelliğini Kullanabilmek

Peki ya araç kullanırken elinizi serbest bırakamıyorsanız ya da telefonu yerinden çıkarmakta geç kalıyorsanız? Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile ilan edilen bir yenilik sayesinde çalan şarkı kolaylığı devreye giriyor ve imdada yetişiyor. Bunun getirisi telefon ekran kilidinde iken çalan şarkının altta yazılı olarak gösterilmesi yani mikrofon sürekli olarak etrafta çalan şarkıları dinliyor. Ada tıklayıp daha fazla bilgi almak mümkün oluyor.

Esasında Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL çıkmadan önce buna benzer bir çözüm zaten vardı. Ücretsiz Shazam uygulamasındaki Auto Shazam özelliğini açmak gerekiyordu. Uygulama kurulunca açın ve ortada beliren Auto özelliğine onay verip aktifleştirin.

Senelerden beri kullanıyor ve farkına bile varmamış olabilirsiniz. Normalde ortadaki mavi butona basınca yapılan şarkı arama işlemine ek olarak bu butona uzun basarsanız otomatik mod seçilebiliyor. Elbette bunun için Shazam’ın mikrofonu kullanarak kayıt yapmasına onay vermek zorundasınız.

Google Pixel 2 modellerindeki çalan şarkı özelliği içinse ek uygulama kurmak gerekmiyor ve işletim sistemine adapte olarak sunuluyor. Auto Shazam açık olunca bilgi amaçlı bildirim gösteriliyor. Buna tıklayarak erişmek ve şarkıyı anında dinleyip satın almak mümkün.

Arka planda durup ses dinlediği için batarya ömrüne darbe vurduğu ortada ama eski sürümler kadar fazla güç tüketmiyor. Denemelerimize göre uygulama arka planda fazla işlem yapmıyor ve kaynakları tüketmiyor. Batarya üzerine etkisi çok düşük seviyede. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.