Her ne kadar Windows ve Mac işletim sistemlerinin güncel versiyonları çoğu modern cihaza ait sürücüleri otomatik olarak içeriyor ya da internetten bulup indiriyor olsa bile kimi zaman karışıklık çıkabiliyor ya da en güncel sürücüler yerine eskileri kuruluyor. Bu tür sorunlarda kontrol sizde olmalı.

Android: Windows ve Mac İçin LG USB Sürücüleri

Kimi zaman farklı sürücüler yüklenince çakışmalar olabiliyor ya da kurulum sırasındaki kesintiler yüzünden sürücü tam olarak işlevsel olmasa da kurulmuş izlenimi veriyor ama telefonu bilgisayar kabul etmiyor, tanımıyor, yanlış görüyor.

LG akıllı telefonu bilgisayara bağlarken bu tür sorunlar yaşıyorsanız en yeni sürücüleri LG kaynaklı olarak PC ya da Mac için indirmeli ve kendiniz kurmalısınız. Bu sürücüleri kullanarak tanıma ve aktarım sorunlarını aşabilirsiniz. Aynı zamanda ADB ve Fastboot gibi işlemler sırasında ilerleme güçlüğü yaşıyorsanız ortadan kalkabilir. Doğru sürücüleri indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Ardından kurulum ileri butonuna tıklamaktan ibaret.

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