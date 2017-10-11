iCloud adlı Apple imzalı bulut depolama çözümü sistem yedekleme yanında içeriğe diğer cihazlardan erişme imkanı da veriyor. Hangi cihazdan erişildiğine bağlı olarak iCloud deneyimi değişebilir. En iyi deneyim içinse Mac kullanarak bağlanmak gerekiyor.

iOS: iCloud Dosyalarına Erişim ve Yönetim

iCloud hesabı bir anlamda iPhone yedeği olduğu için içeriğini anlamak zor gelebilir. iCloud hesabınız Apple hesabınızla eş olduğu için içeriğiniz korunuyor. iCloud’u iOS yüklü iPhone ile yönetmek söz konusu olduğunda fotoğraflar dahil yedekleri yönetebilirsiniz. iOS 11 ile gelen Dosyalar adlı yönetim uygulaması iCloud alanına erişimi kolaylaştırıyor. Fotoğraf, notlar ve daha fazlası iCloud ortamında saklanıp görülebiliyor ama iOS yedekleri görülemiyor.

iCloud yönetimi için ayarlar uygulamasında iCloud bulun ve girin. Alanı hangi içeriğin doldurduğunu göreceksiniz. Herhangi birine tıklayıp yedek alınmasını engelleyebilir ya da açabilirsiniz. Apple uygulamaları dışında üçüncü parti uygulamalar da burada görülebilir. Depolama alanı arttırmak için yönetim kısmına tıklayıp aylık ödemeyle alanı arttırabilirsiniz.

Tarayıcınızla icloud.com adresine girip içeriği ve dosyaları görebilir, yönetebilirsiniz. Fotoğraflar kısmında size ait fotoğrafları içeren bir galeri var. Elbette albümleri de görebilirsiniz. Bilgisayardaki fotoğrafları doğrudan bu alana yükleme şansınız da var.

Alanda yer alan dosyaları yönetmek içinse iCloud Drive içine Mac üzerinden Finder ile erişebilirsiniz. Soldaki ana menüde iCloud sürücüsü yer alıyor. Fotoğrafları iOS yüklü cihazlarınızda Fotoğraflar uygulamasıyla görebilirsiniz.

Windows PC sahipleri iOS cihazlarının yedeğini görmek ve eşleştirme yapmak için Windows özel iCloud uygulamasını indirip kurabilir.

Fotoğraf, e-posta, yer imleri gibi bilgiler yedeklenebiliyor ve içeriği Windows Gezginine eklenen link sayesinde görülebiliyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.