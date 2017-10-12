Apple’ın iPhone içinde kullandığı bataryalar kolayca değiştirilemiyor ve durumunu takip etmek zor olabiliyor. Gerçekte bu bataryaların durumuyla ilgili değerli bilgiler depolanmakta ve kaç kez şarj edildiği gibi bilgiler tespit edilebiliyor. Apple tarafında yüzde 100 şarj bir kez olarak sayılıyor.

iOS: iPhone Batarya Sağlığını Kontrol Etmek

Sonuç olarak bir kez yüzde 30, bir kez yüzde 40, bir kez yüzde 30 şarj etmişseniz sayaç bir atıyor. Elbette tüm Apple cihazlarında biraz da olsa farklı kapasiteli ve tip bataryalar olabiliyor. Bu yüzden tümünde kullanım süresi ve ömür eşit değil. Apple açıklamasına göre tasarım ilkesi şu şekilde:

iPhone kullanıcıları 500 kez şarj edince artık batarya kapasitesi yüzde 80’e düşüyor

Apple Watch ve iPad ise 1000 kere şarj edince yüzde 80 kapasiteye geriliyor

iPod ise sadece 400 kereden sonra yüzde 80 kapasiteye geriler

Bu yüzden hemen acaba kaç kez şarj işlemi tamamladım diye düşünebilirsiniz. Maalesef Apple izin vermediği için iOS üzerinden batarya bilgisi çekilemiyor. Bu yüzden Windows ya da Mac uyumlu bir uygulama indirip kurmanız ve telefonu bağlamanız gerekiyor. İndirmeniz gereken uygulamalar:

Mac için coconut Battery: http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/

Windows için iBackupBot: http://www.icopybot.com/download.htm

Windows uygulaması deneme sürümü ve sonrasında 35 dolar ödemek gerekiyor. Cihazı seçip daha fazla bilgi alın ve döngü sayısına bakın.

Mac uygulaması ücretsiz ve batarya kapasitesi, mevcut durum, döngü sayısı, batarya sıcaklığı gibi bilgiler gösteriyor.

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