Sony’nin orta segment akıllı telefonları arasında yer alan Sony Xperia L1, uygun fiyatı ve donanım özellikleri ile dikkat çekiyor. Sony Xperia L1’in USB Type-C teknolojisi, hem bataryanızı hızlıca şarj ediyor, hem de veri aktarımlarınızda size extra hız sağlıyor. Ayrıca Sony Xperia L1’in dahili depolamasını micro SD kart kullanarak 256 GB’a kadar genişletebilirsiniz. Bu yazımızda Sony Xperia L1 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak Root izni gerektiren uygulamaları rahatlıkla indirebilir ve kullanabilirsiniz.

İndirmeniz gereken program

KingoRoot

Hazırlık

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını indirin.

Sony Xperia L1’i bilgisayarınıza bağlamak için USB hata ayıklama modunun aktif olması gerek. Ayarlara girerek Telefon hakkında kısmındaki Derleme numarası seçeneğine 6-7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri Ayarlar kısmında açılacaktır. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Sony Xperia L1 Root Atma

İlk olarak KingoRoot programını açın.

Yukarıdaki gibi bir ekran geldiğinde ise USB kablo yardımıyla Sony Xperia L1’i bilgisayarınıza bağlayın.

Şimdi ise karşınıza gelen ekranda, ROOT yazılı butona basarak Sony Xperia L1 Root atma işlemini başlatabilirsiniz.

KingoRoot sizin için ayarlamaları otomatik olarak yapacaktır. Şunu da belirtelim ki Root işlemi biraz zaman alabilir.

İşlem başarıyla sonlandığında ROOT SUCCEED diye bir yazı ekranınıza gelecektir.

Telefonunuzu yeniden başlatarak SuperUser programının yüklü olup olmadığını kontrol edin. Aklınıza takılan soruları forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.