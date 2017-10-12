Sony Xperia XZ1 USB, ADB ve Fastboot sürücüleri indirme rehberiyle karşınızdayız. Bu yazıyı kaleme aldığımız Ekim 2017’de Android Oreo işletim sistemi yüklü çok az sayıda cihaz bulunmaktaydı. Google’ın Pixel ve Nexus modelleri Oreo güncellemesini aldı ve OnePlus 5, OnePlus 3/3T, Galaxy S8, Galaxy S7, LG G6 gibi amiral gemisi modeller henüz beklemedeydi. Sony’nin 2017’deki amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Xperia XZ1 küçük kardeşi Xperia XZ1 Compact modeli ile birlikte kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkan ilk akıllı telefon oldu. Daha önce belirttiğimiz gibi Google’ın Nexus ve Pixel modelleri Android Oreo versiyonunu OTA güncellemesiyle aldı. Bu yazımızda Sony Xperia XZ1 USB, ADB ve Fastboot sürücüleri için indirme bağlantılarını paylaşıyoruz. Bu sürücüler akıllı telefonunuzla bilgisayarınız arasında sorunsuz iletişim kurulabilmesi adına önem teşkil ediyor.

ADB ve fastboot sürücüleri akıllı telefonunuza TWRP recovery yüklemek, root erişimini sağlamak gibi ileri düzey işlemler için gerekecektir. Cihazla uyumlu TWRP recovery bu yazıyı kaleme aldığımız günlerde henüz hazır değildi fakat kısa süre içerisinde hazır olması sürpriz olmayacaktır. Dilerseniz şimdi sürücülerin indirme bağlantılarını paylaşalım.

Sony Xperia XZ1 USB, ADB ve Fastboot Sürücüleri

Sony Xperia XZ1 için USB sürücülerini buradan indirebilirsiniz.

indirebilirsiniz. Windows işletim sistemli bilgisayarlara ADB ve Fastboot sürücülerini yükleme işlemine burada detaylı şekilde değinmiştik, aynı aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Sony Xperia XZ1 akıllı telefonda nasıl ekran görüntüsü alınacağını daha önce bu yazımızda anlatmıştık.