18:9 Ekranlı ve Dual Kameralı Huawei Honor 7X Tanıtıldı

Çin teknoloji devi Huawei, ürün gamına yeni bir Honor modeli ekledi. İlk aşamada Çin’de kullanıma sunulan Honor 7X modeli sonuç olarak firmanın Honor adlı alt markasına eklenmiş oluyor. 18:9 ekranlı cihazlar arasına katılan ilk Honor modeliyle 5.93 inç genişlikli 1080 x 2160 piksel ekran geliyor ama uzun yapısından ötürü aslında genişliği 5.5 inç ekranlarla aynı. 407 ppi netlik sunan ekranın üstü kenarları yuvarlak 2.5D cam kaplı. Parmak izi alıcısı bu nedenden ötürü arka kısımda. Arka kısımda 16 MP ve 2 MP kameralar var.

8 MP selfie kamerası olan Honor 7X’e firmanın geliştirdiği Kirin 659 sekiz çekirdekli işlemci güç veriyor. Mali-T830 MP2 grafik yongası içeren seçenekte bellek 4 GB. Depolama seçenekleri 32 ile 128 GB arasında değişiyor ve hibrit SIM yuvasına microSD kartlar takılabiliyor. Android 7.0 esaslı EMUI 5.1 işletim sistemini içeren telefonda 3340 mAh batarya ve microUSB portu var. Metal gövde kalınlığı 7.6 mm ve ağırlık 165 gram. Başlangıç fiyatı sadece 200 dolar olacak!