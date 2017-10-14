Sony’nin yeni amiral gemisi Sony Xperia XZ1’in bir önceki versiyonu olan Sony Xperia XZ, sektördeki yerini korumaya devam ediyor. Sony Xperia XZ, ön kısmında bulunan 2.5D kavisli camı sayesinde keyifli bir dokunuş hissi veriyor. Bunun yanı sıra Sony Xperia XZ, Corning Gorilla Glass 4 teknolojisini kullanıyor ve bu sayede güvenliği elden bırakmıyor. Sony Xperia XZ’nin 23.0 MP çözünürlüğündeki Sony sensörler ile donatılmış kamerası harikalar yaratıyor. Bu yazımızda Sony Xperia XZ Stock ROM yükleme işlemini ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek Sony Xperia XZ’ye orijinal Android sürümünün nasıl yükleneceğini öğrenebilirsiniz.

İndirmeler

Smart Phone Flash Tool

Stock ROM dosyası

Hazırlık

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden Sony Mobile Flasher programını bilgisayarınıza yükleyin. İndirme işlemi bitiminde kurulumunu tamamlayın.

Şimdi ise Sony Xperia XZ’in USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerek. Bunun için ilk olarak Ayarlara girerek Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edebilirsiniz.

Küçük bir hatırlatma: Anlatacağımız adımları uygulamaya geçtiğiniz takdirde sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu belirtelim.

Sony Xperia XZ Stock ROM Yükleme

İlk olarak Sony Mobile Flasher programını açın.

Sony Mobile Flasher programı açıldıktan sonra sol üst kısımda bulunan yıldırım simgesine bir kez basın.

Şimdi ise karşınıza gelen küçük pencerede Flashmode seçeneğini işaretleyerek Ok butonuna basın.

Ardından sağ üst köşede bulunan üç noktalı botuna basarak Stock ROM dosyanızı seçin.

Sony Xperia XZ Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için telefonunuzu kapatın ve USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Program Sony Xperia XZ’yi algıladığında otomatik olarak yüklemeyi başlatacaktır.

Yükleme işlemi başarıyla bittiğinde ekranınıza Flashing finished yazısı gelecektir. Ardından USB kablonuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.