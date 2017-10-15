iPhone‘lara sunulan Ağır Çekim özelliği ile başlayan bu akım Android cihazlara da sıçradı. Yavaş ve özel videolar çekmek neredeyse bir hastalık haline geldi. Özellikle de denize atlama, denizden çıkma gibi bir sürü anların yavaş çekimle çekildiğini ve Instagram, Facebook gibi sosyal paylaşım platformlarında paylaşıldığını görüyoruz. Ne yalan söyleyelim, çokta güzel görünüyorlar!

Ufak çapta bir ağır çekim videosunu Snapchat‘te kullanıcılara sunulan efektlerle yapılabileceğini de hatırlatalım. Ama kısıtlı olur. Daha profesyonel ağır çekim videoları yaratmak için yazımızı okumaya devam edin.

Android: Videoları Ağır Çekim Modu’nda Kaydetme

Android cihazınızda videoları yavaş ve özel çekimlerle kaydederek özel ve güzel anılarınızın bulunduğu videoları daha detaylı, daha profesyonel kılabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde!

Ağır çekim işinde sizin için, en iyi uygulamaları liste haline getirdik. Bahsedeceğimiz tüm uygulamalar Android cihazlar için kullanılabilir durumda.

1- Slo Mo Video Editor

Slo Mo Video Editor‘ü indirmek için buraya tıklayın. Bu uygulamada videoların kalitesinden ödün vermeden videolara ağır çekim, hayal efekti, hareket bulanıklılığı gibi çeşitli özellikler katabilirsiniz.

2- Slow Motion Video Effect FX

Uygulamayı Google Play Store‘dan indirmek için buraya tıklayın. Bu uygulamada da videoları yavaşlatabilirsiniz. Yavaşlattığınız ve paylaşmak istediğiniz videoları Instagram ve Youtube’a yükleyebilirsiniz. Ayrıca videoları yavaşlatmaktan başka, uygulamada ses kaydınızı alıp ses kaydınızı da yavaşlatabilirsiniz.

3- SloPro

SloPro‘yu da Google Play Store’dan indirebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın. Slo Pro’da kullanıcılarına videoları ağır çekim olarak kaydetme olanağı sağlar. Ayrıca videoları tersten de oynatabilir, kaydedebilirsiniz. Uygulamada yavaş ve hız derecesini tabii ki de siz belirleyeceksiniz.

Videoların kalitesi konusunda şüpheniz olmasın!

4- AndroVid

AndroVid, çok kapsamlı bir video editörüdür. Videolarınıza ağır çekim katmanın yanı sıra çeşitli efektler ve yazılar da ekleyebilirsiniz. AndroVid sayesinde videoda istenmeyen bölümleri de kırpabilirsiniz. Tabii ki de çok kapsamlı dedik, bunlarla bitmiyor!

Videonuza müzik ekleyebilir, videonuzun formatını diğer formatlara da dönüşebilirsiniz. AndroVid’in kullanıcılarına sunduğu eşsiz özelliklerle resimlerinizden slayt gösterisi dahi yapabilirsiniz. Videonuzdaki parlaklık, kontrast, doygunluk da tamamen sizin hayal gücünüz ve isteğinize kalmış. Haydi kolay gelsin!

5- HTC Camera

HTC Camera uygulaması ile fotoğraf ve video çekimi yapabilirsiniz. Fotoğraf ve video çekimi esnasında zengin manuel mod özellikleriyle çekimlerinizi daha yaratıcı bir hale getirebilirsiniz. HTC Camera uygulamasında ağır çekim videolar da kaydedebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Android: Videoları Yavaş ve Hareketli Şekilde Kaydetme ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!