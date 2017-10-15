LG’nin orta segment akıllı telefonlarının arasına katılan LG Q6, çerçevesiz ekranı ile dikkat çekiyor. LG Q6, geniş açılı kamerası sayesinde selfie çekimlerinizde herkesin kadraja sığmasını sağlıyor. LG Q6’nın 32 GB’lık dahili depolamasını micro SD kart kullanarak 2 TB’a kadar genişletebilirsiniz. Bu yazımızda LG Q6 Root atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayarak telefonunuza Root izni verebilir ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

TWRP.img dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

SuperSU.Zip’i indirmek için buraya tıklayın.

ABD sürücülerini indirmek için buraya tıklayın.

Fastboot klasörünü indirmek için buraya tıklayın.

Hazırlık

Öncelikle Ayarlara girerek Telefon hakkında kısmından Derleme numarasına 6-7 kez basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Şimdi ise Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu ve OEM ile kilit açmayı aktif edin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan SuperSU.Zip klasörünü indirin ve SD kartınıza aktarın.

Fastboot klasörünü masaüstünde bir yere çıkartın. Ardından ABD kurulumunu gerçekleştirin.

TWRP.img dosyasını Fastboot klasörünün içerisinde aktarın.

Tüm verilerinizi yedeklemeyi unutmayın bu sayede veri kaybı yaşamazsınız.

Not: Aşağıdaki işlemleri uygulamanız sonucu alacağınız hata vb durumlardan sorumluluğun kendinizde olduğunu hatırlatalım.

LG Q6 Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme

ABD Drivers kurulumu gerçekleştirdikten sonra Fastboot klasörüne geçin.

Fastboot klasörüne gelerek Shift tuşuna basılı tutun ve sağ tık atın. Karşınıza gelen pencerede Komut penceresini burada aç seçeneğine tıklayın.

CMD ekranı açıldığında abd reboot bootloader komutunu girerek Fastboot mod’a geçişini sağlayın.

LG Q6 TWRP Recovery yükleme işlemini başlatmak için CMD ekranına fastboot recovery recovery.img komutunu uygulayın. Şimdi ise LG Q6 Root atma işlemine geçebilirsiniz.

LG Q6’yı güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Şimdi ise TWRP recovery mod’a geçişini sağlamak için Güç ve Ses arttırma tuşlarına basılı tutun. LG Q6 Root atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarında sona yaklaşıyoruz.

TWRP recovery ekranı geldiğinde Install seçeneğine basarak devam edin.



Şimdi ise daha önceden SD kartınıza atmış olduğunuz SuperSU.Zip‘i seçin.

Sol taraftaki mavi ok’u Swipe to Confirm Flash yazısına doğru sürükleyerek Root işlemini başlatın. Böylece LG Q6 Root atma ve TWRP Recovery yükleme işlemlerini anlatmış olduk. Konu ile ilgili sorularınızı forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.