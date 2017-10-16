Google’ın son nesil HTC ve LG imzalı Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazlarıyla Android 8 Oreo işletim sistemi ve özel Pixel Launcher geliyor. Farkı yeni tasarım ve alt kısma taşınan Google arama çubuğu. Action Launcher güncellendi ve artık arama çubuğunu alta almak kolaylaştı.

Android: Action Launcher İle Pixel 2 Görünümü

Android işletim sistemi son derece esnek ve diğer uygulama başlatıcıları kullanarak da benzer görünümü elde edebiliyoruz. Daha önceki yazımızda Nova Launcher ile sonuca gitmeyi gösterdik. Action Launcher da ciddi anlamda özelleştirilebiliyor:

Uygulamayı kurun ve çalıştırın. Bu ay başında çıkan versiyon 29 ile birlikte Pixel 2 görünümünü sunan özellikler de eklendi. Elbette sadece bunu kopyalayan bir uygulama değil ve senelerden beri ilgi görüyor. Renkler, semboller, görünüm, hizalama, aralıklar düzenlenebiliyor.

Dock alanında arama çubuğu

Pixel 2 uygulama başlatıcı Launcher’ın farkı alta inen ve erişimi kolaylaşan arama çubuğu. Ana ekrana uzun basıp ayarlara girin ve Quickbar adlı hızlı erişim çubuğu ayarlarına dalın.

İkinci sekmede görülen stil kısmında arama çubuğu görüntü seçenekleri var ve Pixel 2 görünümü dahil. Ardından rengini, boyutunu, sembolünü ve sesli arama desteğini düzenleyebilirsiniz. Kenar boyutu yüzde 100 seçilirse yuvarlanıyor. Renk olarak şeffaf olması mantıklı. Ana ekrana gidince altta arama çubuğu olacak.

Arama çubuğuna ekleme için sağ alttaki pembe artıya tıklayın ve özel seçip uygulama ya da aksiyon kısayolu seçin. İsterseniz menü grubu ekleyebilirsiniz.

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