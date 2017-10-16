Android‘li akıllı telefonlarda Durum Çubuğunda Pil Yüzdesi ve Sıcaklığını Görüntülemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Bilindiği gibi Android işletim sistemi Google tarafından geliştirilmekte ancak üretici firmalar genellikle kendi akıllı telefonlarında Android’i önemli ölçüde özelleştirerek kullanmayı tercih ediyor. Kimi üreticiler pil seviyesinin yüzde olarak durum çubuğunda görüntülenmesini tercih ediyor. Bazı üreticiler bu özelliği sunmamakta. Belki de ısınma sorunları yaşadığınız akıllı telefonunuzun durum çubuğunda pil sıcaklığını görebilmek istiyorsunuz, bildiğimiz kadarıyla hiçbir üretici bu özelliği varsayılan olarak sunmuyor. Android‘de Durum Çubuğunda Pil Yüzdesi ve Sıcaklığını Görüntülemek için üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyacınız olacak.

Android: Durum Çubuğunda Pil Yüzdesi ve Sıcaklığını Görüntülemek

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Cool Tool – system stats uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Labels sekmesini görüntüleyin. Battery Level ve Battery Temperature seçeneklerini aktive edin. Biz başlıkta pil yüzdesi ve sıcaklığı dedik ama uygulama aracılığıyla işlemi sıcaklığı, işlemci frekansı, Wi-Fi sinyali, internet hızı gibi bilgileri de durum çubuğunda görünür hale getirebiliyorsunuz.

Göstergenin durum çubuğundaki yerini beğenmeyebilir ve değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda uygulama arayüzünde Main sekmesini görüntüleyin. Aşağı doğru kaydırma yapın ve çemberi bulun, buradan pil yüzdesi ve sıcaklığını gösteren simgenin konumunu değiştirebiliyorsunuz.

Buradan durum çubuğundaki metnin yazı tipini de kolayca değiştirebilmeniz mümkün.