Görsel tecrübelerin yüksek boyutlara taşındığı ve yaratıcılıkların konuştuğu sanal gerçeklik olanağı ile artık oyun oynamak, film seyretmek daha eğlenceli hale geldi. Sanal gerçeklik gözlüklerinin film izlerken ya da oyun oynarken yarattığı heyecanı tartışmamız mümkün değil. Mutlaka bir VR gözlük edinin!

Android: En İyi VR Uygulamaları

VR heyecanını üst seviyelerde yaşamanız için size yardımcı olacak uygulamaları bu rehberimizde sizler için listeledik.

1- Cardboard

Cardboard isimli uygulama ile VR heyecanını en üst seviyede yaşayabilirsiniz. Uygulamayı kullanan VR’cılar, Google Earth‘de hayal güçlerinin istediği yere kadar uçabilir, tur rehberi sayesinde seyahat edebilir, videoları devasa bir ekranda izleyebilir, kültürel eserleri her açıdan izleyebilirsiniz. Bu eşsiz deneyimi yaşamak için Cardboard‘ı Google Play Store‘dan indirebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

2- Cardboard Kamera

Cardboard Kamera ile VR gözlüğünüz ile fotoğraf çekimi ve görüntülemesi yapabilirsiniz. Fotoğraf çekerken yaşadığınız hazzı iki katına katlamak için Cardboard Kamera’yı Android cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

3- Titans of Space

Titans of Space ile uzayın derinliklerine girebilirsiniz. Gezegenler hakkında en derin bilgilere görerek, dinleyerek ve inceleyerek ulaşmanızı sağlayabilecek Titans of Space’i indirmek için buraya tıklayın.

4- Expeditions

Expeditions, meraklısına! Eğitim odaklı bir uygulama olan Expeditions’ta yeryüzü şekilleri, sualtı dünyası ve manzaraları dahil olmak üzere merak ettiğiniz her kareyi gezebilirsiniz. Ayrıca VR’a sahip değilseniz bile uygulamayı indirip, uygulamada bulunan 360 derece özelliği ile bu eşsiz keyfi tadabilirsiniz. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

5- Fulldive VR

Fulldive VR, neredeyse tüm VR uygulamalarının özelliklerinin bir arada toplandığı ve kullanıcılara sunulduğu bir uygulamadır. Bu uygulamada VR fotoğraf çekebilir, YouTube‘da video izleyebilir, internette arama yapabilir, çektiğiniz fotoğraf ve videoları görüntüleyebilir, 360 derece fotoğrafların bulunduğu galeriye erişebilir, videoları eşsiz bir şekilde oynatabilirsiniz. Fulldive VR’ı indirmek için buraya tıklayın.

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Sağlıcakla kalın!