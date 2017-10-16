Google’ın Nexus serisinden sonra başlattığı Pixel serisinin ikinci nesil modelleri en sonunda ilan edildi. LG üretimi Pixel 2 XL ve HTC üretimi Pixel 2 satışa sunulacak. Android 8 Oreo yüklü bu telefonlarda dikkat çeken yeniliklerden biri Launcher başlatıcıda altta duran arama kutusu.

Android: Google Pixel 2 Gibi Altta Arama Çubuğu

Bunun getirisi tek elle kullanırken arama kutusuna daha kolay erişebilmek. Daha önceden Google arama kutusu widget olarak ekranın üst kısmına yerleşiyordu. Yeni cihazlarla uyumlu olan Pixel Launcher adlı başlatıcı uygulama buna izin veriyor ama diğer cihazlarla kullanılamıyor. En azından diğer başlatıcı uygulamalar da güncellenerek bu desteği vermeye başlıyorlar yani sıkıntı yok.

Yapmanız gereken Nova Launcher uygulama başlatıcının güncel sürümünü indirmek ve ayarlara girerek arama kutusunun yerini değiştirmek:

Uygulamayı ücretsiz indirin ve kurun. Sonrasında Home butonuna basınca hangi uygulamanın varsayılan olduğu sorulunca Nova seçin. Ekranda boş alana uzun basıp Nova ayarlarına girin.

İkinci seçenek olan uygulamalar çekmecesi içinde yukarı kaydırarak açma kısayolunu aktifleştirin.

Dock içindeki sembolleri gizlemek için uzun tıklayın ve başka yere taşıyın. Adlarını gizlemek isterseniz uzun tıklayın ve düzenle seçip adı silin.

Ortadaki tüm uygulamalar butonu için de kaldırma seçeneği var ve uzun tıklamak yetiyor.

Üst arama satırına uzun tıklayıp görünüp tarzını değiştirin ve sürükleyip en alta alın.

Ana ekran sayfalıysa göstergesini gizlemek için Nova ayarında masaüstü başlığına girin ve sayfa göstergesini kaldırın.

Dock alanı katman olsun isterseniz Nova ayarında Dock içinde alttaki gelişmiş kısmında katman seçeneği var. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.