Twitter’da navigasyon epey karmaşık ve troll üyeler her an karşınıza çıkabiliyor. Kullanıcıların bu ağı neden kullandığını sorgulayabilirsiniz. Twitter’daki sorunlara rağmen belirli kesimden kullanıcılarla bağlantı kurma avantajı var. Takip edeceklerinizi ve zaman çizelgesinde göreceklerinizi seçebilirsiniz

Twitter Ağınızdaki Popüler Başlıkları Bulun

Twitter ağınızdaki popüler konuları bulmanın yolu var. Twitter uygulamasını açın ve arama sekmesine geçin. Varsayılan olarak en popüler beş hashtag görülecek ve opsiyonel olarak daha fazlasını gör çıkacak. Hashtag listesini sürükleyip geçin ve popüler başlıkları bulun.

Bu sayede takip ettiğiniz Twitter hesapları içinden en popüler olan içerikleri görebilirsiniz ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bazı durumlarda kaç kişi tarafından retweet edildiği de görülebiliyor. Gün içinde arama sekmesini birkaç kez ziyaret ederseniz güncellenmiş biçimde popüler içerikler gösteriliyor olacak. Maalesef benzer sistem Twitter’ın masaüstü sürümünde yer almıyor. Sadece öne çıkan hashtag’ler güncellenerek gösteriliyor.

Listeler

Twitter ağınızda popüler olan tüm içeriği yakalamak istiyorsanız ve Twitter’ın en fazla 20 içerik sınırlaması aşırı geliyorsa listeleri kullanın. Tüm içeriğin listesini özet olarak alamazsınız ama listeye bakarak yenilikleri görmek daha rahat. Örnek vermek gerekirse teknoloji haberlerini takip ediyorsanız teknoloji ile ilgili tweet atan hesapları içeren özel liste oluşturun. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.