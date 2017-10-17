Google’ın Nexus serisini bitirip Pixel serisi cihazlara geçtiğini gördük. Elbette ilgi çekici olması için LG ve HTC üretimi bu cihazlara son nesil Android 8.0 ve bazı Pixel özel uygulamalar yüklendi. Duvar kağıtları, uygulama başlatıcı ve kamera uygulaması özel ama Nexus cihazlara da kurulabilir.

Android: Nexus Cihazlarda Pixel 2 Kamera Uygulaması

Google Camera 5.1 olarak gelen bu Pixel 2 ve Pixel 2 XL özel kamera uygulaması diğer cihazlar için port edildi. Bazı yenilikler var ama sıkıntı en azından Android 8.0 içeren bir cihaz olması yani şu aşamada Nexus modelleri öncelikli olarak kapsama alanına giriyor. Android 8.0 Oreo ROM bulunan diğer cihazlarda garanti değil ama denenebilir.

Bazı arabirim değişiklikleri var. Üstteki kontroller aralıklı ve alttakiler benzer. Ayarlar kısmen yeniden düzenlenmiş.

Lens blur seçeneği artık çiçek sembolüne sahip. Her ne kadar yeni sürümü bazı eski cihazlara kurmak mümkün olsa da içinde yer alan özelliklerden bazıları çalışmıyor. AR etiketler ve hareketli fotoğraflar çalışmaz. Bunların çalışması için ikinci nesil Google Pixel 2 ya da Google Clip kamera gerekiyor. Camera 5.0 sürümünü kurarsanız hareketli fotoğrafları Pixel ilk nesille kullanabilirsiniz.

Diğer cihazlarda Camera 5.0 ve 5.1 kullanarak farklı sonuçlar elde edeceksiniz. Pixel olmayan cihazlarda hareketli fotoğraflar çalışmaz. Camera 5.0’ın 5.1’den geri kalan yanı ayarların eski tasarım olması. Selfie için yüz düzenleme çalışıyor ve gelişmiş HDR+ ise ekranı parlak beyaz yapıp aydınlatıyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.