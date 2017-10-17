Her yeni Android cihaz duyurusundan sonra kullanıcıları tatlı bir telaş sarıyor. Cihaz değiştirme planı olmayanlarsa yeni cihazlara özel uygulamalar, temalar, duvar kağıtları ve boot animasyonlarını görmek ve kendi cihazlarında kullanmak istiyor. Son nesil Pixe 2 ve Pixel 2 XL duvar kağıtları dahil.

Android: Pixel 2 Canlı Duvar Kağıtlarını Kullanmak

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile canlı duvar kağıtları geliyor. Google imzalı bu özel ve eşsiz duvar kağıtları ilgi çekici ve indirilebiliyor.

XDA geliştiricisi Pranav Pandey elinden geleni yaptı ve bu canlı duvar kağıtlarını diğer Android cihazlarda kullanılabilecek biçimde port etti. Duvar kağıtlarının tümü 146 MB boyutlu büyük bir apk paketi olarak sunuluyor. Android 7.0 ve üstü yüklü olan cihazlarda denemeler sonrasında kurulup çalıştıkları doğrulandı. Daha eski Android sürümlerinde çalışıp çalışmayacakları bilinmiyor.

Geliştirici açıklamasına göre bu pakette yer alanlardan bazıları eski Android 6.0 ile çalışabilir ya da çalışmayabilir. Hala Beta aşamasında olduğu için bazı sorunlar yaşanabilir. Bazı kullanıcılar anında sorunsuz çalıştı derken bazıları HTC cihazlarda sorunlu diyor. Android 8.0 Oreo yüklü cihazlarda sorunsuz olarak işliyor.

Mekanlar

A walk in the clouds, Hawaii

Claiming coastline, Lagos

Flying above, Monument Valley

Half Dome, Yosemite National Park, CA

Hidden fires, Mount Vesuvius

Hint of salt, Salar de Uyuni

Hareketinizle dans eden renkler

Candy

Cream

Dazzling Blue

Early Morning

Midnight Blue

Purple Haze

Dokunuşla değişen şekiller

Liquorice

Mint

Orange Crush

Vanilla Chews

Violet Dream

Uzay ve gezegenler

Marvellous marble – Crashes

Moonshot

Planet red

World comes to you – Crashes

Pixel 2 Live Wallpapers | Mirror

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