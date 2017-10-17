Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro Duyuruları Geldi

Çin devi Huawei, dün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil Mate 10, Mate 10 Pro ve Porsche Design akıllı telefonlarını sergiledi. HiSilicon Kirin 970 işlemcili bu yeni cihazlarda dört 2.36 GHz, dört 1.84 GHz çekirdek ve Mali-G72 MP12 GPU yer alıyor. Diğer ortak özellikler hızlı şarj olabilen 4000 mAh kapasiteli batarya, 8 MP f/2.0 selfie kamerası, dual Nano SIM desteği, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 LE, NFC, kızılötesi, GPS/Glonass/Galileo/BDS uydu alıcı, Android 8.0 esaslı EMUI 8.0 işletim sistemi ve USB 2.0 Type-C bağlantı. Arkadaki dual kamera kurulumunda 20 MP mono f/1.6 ve 12 MP f/1.6 kameralar var! Dual ton flaş LED ve OIS de geçerli.

Mate 10 ile 5.9 inç 1440 x 2560 piksel IPS 16:9 ekran geliyor ve parmak izi alıcısı önde. 4 GB RAM ve 64 GB depolama var, microSD eklenebiliyor. IP53 korumalı cihazda 3.5 mm kulaklık fişi var ve 699 Avro. Mate 10 Pro ise 18:9 oranlı 6 inç 1080 x 2160 piksel OLED ekran içerdiği için parmak izi alıcısı arkada. 4 ya da 6 GB RAM, 64 ya da 128 GB depolama var ama 3.5 mm kulaklık fişi yok. IP67 korumalı bu modelse 799 Avro yani fark düşük. Bir diğer özellikse Samsung DEX gibi masaüstü sisteme dönüşebilmeleri (EMUI Desktop) ama adaptör almak gerekmiyor. Yapay zeka desteğiyle daha iyi çekim yaptıkları söyleniyor.