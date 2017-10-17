Sony Xperia XZ1’i fabrika ayarlarına sıfırlamak için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Sony’nin güncel amiral gemisi akıllı telefonu Xperia XZ1 yüksek performanslı ve sorunsuz çalışan bir cihaz fakat Android dünyasında bazı uygulamalar akıllı telefonların performansını olumsuz etkileyebiliyor. Cihazlarda uzun süreli kullanımın ardından bazı problemler baş gösterebiliyor. Tabii bir de ayarlanan kilit ekranı şifresi / deseni / PIN’inin unutulması söz konusu olabilir. Tüm bu durumlarda akıllı telefonu fabrika ayarlarına döndürmek, diğer bir ifadeyle hard reset sorunları geride bırakmanızı sağlayacaktır. İşlem akıllı telefondaki tüm verileri sileceği için mümkünse önceden yedek alın. Sony Xperia XZ1’i fabrika ayarlarına sıfırlamak oldukça kolay.

Sony Xperia XZ1’i Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

İlk olarak PC ve Xperia Companion yazılımını kullanarak bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinize değinelim:

Xperia Companion programını kişisel bilgisayarınıza yükleyin.

programını kişisel bilgisayarınıza yükleyin. Akıllı telefonu kapatın.

Yazılımı çalıştırın, ana menüden Software repair ‘i seçin.

‘i seçin. Aşamaları takip edin, akıllı telefonunuz Fastboot moduna girecektir.

Bunu yapmak için ses azaltma tuşuna basın ve bu tuşa basılı tutarken telefonunuzu PC’nize USB kablosunu kullanarak bağlayın.

tuşuna basın ve bu tuşa basılı tutarken telefonunuzu PC’nize USB kablosunu kullanarak bağlayın. Next ‘e tıkladığınızda fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi başlatılacaktır. İşlem tamamlandığında USB kablosunu çıkarabilirsiniz.

‘e tıkladığınızda fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi başlatılacaktır. İşlem tamamlandığında USB kablosunu çıkarabilirsiniz. Ekranda Sony logosu belirene dek güç tuşuna basın.

Tebrikler! Cihazınız fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

İkinci bir yöntem olarak akıllı telefonda Settings – Backup and Reset – Factory Data Reset – Reset phone menüsüne ilerleyip Erase Everything seçeneğine dokunabilirsiniz.

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