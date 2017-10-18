MIUI 9 yüklü Xiaomi akıllı telefona stabil Xposed Framework kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Performans / fiyat oranı yüksek akıllı telefonlarıyla bilinen Xiaomi firması güncel akıllı telefonları için MIUI 9 güncellemesini bir süre önce yayınlamıştı. Android Nougat yüklü akıllı telefonlarla uyumlu, stabil ve resmi Xposed Framework versiyonu da kısa süre önce hayatımıza girdi. Bu küçük rehberde MIUI 9 güncellemesini almış Xiaomi Mi veya Redmi serisi akıllı telefonlara Xposed v88.1 versiyonunun nasıl yüklenebileceğine değineceğiz.

MIUI 9 Yüklü Xiaomi Akıllı Telefona Stabil Xposed Framework Kurulumu

Gerekenler

TWRP recovery kurulumu

Root erişiminin sağlanması

Yeterli boş depolama alanı

Hazırlık

Settings – Security menüsünden Unknown Sources seçeneğini aktive edin.

menüsünden seçeneğini aktive edin. Xposed Installer APK dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Cihazınızla uyumlu Xposed Framework ZIP dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Aşamaları izleyin.

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Xposed Installer 3.1.2 APK dosyasını yükleyin fakat aracı çalıştırmayın.

Akıllı telefonunuzdaki işletim sistemi versiyonuyla uyumlu flash’lanabilir ZIP dosyasını indirin ve akıllı telefona aktarın.

Cihazı kapatın. Ses artırma ve güç butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun, indirip cihaza transfer etmiş olduğunuz ZIP dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Wipe menüsüne gidin ve Cache’i temizleyin.

Akıllı telefonu yeniden başlatın. İlk açılış biraz zaman alabilir. Cihaz kullanıma hazır hale gelince dilediğiniz Xposed modüllerini yükleyebilirsiniz.