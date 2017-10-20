Acil SMSC ile Afet ve Kriz Anında 80 Milyon Aboneye Bilgilendirme Mesajı

Mobil operatörler, Defne Telekomünikasyon’un geliştirmiş olduğu yüksek kapasiteli “Acil SMSC” ve “Cell Broadcast” ürünleriyle kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine ya da belli bölgelerdeki abonelere bilgi ve uyarı mesajlarını anında, en hızlı ve güvenilir şekilde yolluyorlar.

Defne Telekomünikasyon’un Acil SMSC ürünü, kullanılan yeni yazılım teknolojileri ile çok yüksek kapasitelere ulaşma imkanı sunuyor. Uygulanan yeni geliştirmeler ve platform optimizasyonları sayesinde 80 milyon aboneye SMS (kısa mesaj) gönderimi gerçekleştirebiliyor. Bu sayede mobil operatörler özellikle kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebiliyor.

Bölgesel bir afet veya acil durumda sadece o bölgedeki aboneleri haberdar etmek gerekebiliyor. Bu durumda da Defne Telekomünikasyon mobil operatörlerin hizmetine Cell Broadcast ürününü sunuyor. Cell Boadcast ile mobil operatörler istenen bölgedeki abonelere, şebekeye bağlı kalmadan baz istasyonları aracılığıyla bilgilendirme mesajlarını güvenilir ve hızlı bir şekilde yayınlayabiliyor.

Acil SMSC ve Cell Broadcast ürünleri, regülasyon kurallarına da tam uyumlu şekilde çalışıyor ve istenen tüm kriterleri eksiksiz olarak karşılıyor. Örneğin kriz anında tüm abonelere SMS gönderimi yapılacağı zaman, ancak kademeli onay mekanizması çalıştıktan sonra SMS gönderimi gerçekleştirilebiliyor, bu da istenmeyen kullanımları önlüyor.

Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu, “SMS servisi günümüzde çok aktif uygulanan bir duyuru türü. Hızla dijitalleştiğimiz günümüzde hemen herkesin taşıdığı bir mobil telefonu bulunuyor. Bu yüzden SMS de en hızlı ve en güvenilir iletişim kurma ve duyuru gerçekleştirme servisi olarak görülüyor. Amerika, Japonya ve Güney Kore gibi pek çok gelişmiş ülkede tüm ülkeyi ya da belli bölgeyi etkileyen afet, kriz veya herhangi bir acil durum anında halkı toplu olarak bilgilendirmek ve uyarmak için SMS kullanılıyor. Bunu gerektiği gibi hızlı ve yüzde 99.99 güvenirlilik ile yapabilmek için de yüksek işlem kapasiteli SMSC platformlarına ihtiyaç duyuluyor. Biz de uyguladığımız yeni yazılım teknolojileri ve platform optimizasyonları sayesinde Acil SMSC ürünümüzde tüm ihtiyaçlara hizmet verebilecek yüksek işlem kapasitesine ulaştık. Mobil operatörlerin saatte 80 milyon aboneye SMS atmasını destekleyen Acil SMSC ürünümüzün yanı sıra, sadece belli bölgeleri hedefleyen mesajların yayınlanmasını da Cell Broadcast çözümümüz ile destekliyoruz. Cell Broadcast 2G, 3G ve 4.5G radyo şebekelerinde de kullanılacak şekilde geliştirilmiştir” açıklamasında bulundu.

Acil SMSC ürününü mobil operatörler, pazarlama faaliyetleri için markaların toplu SMS gönderiminde de kullanıma açabilir. Aynı şekilde Cell Broadcast çözümü de markaların sadece belli bölgelerdeki (şehir, konser alanı, futbol stadyumu,vb.) abonelere pazarlama içerikli mesaj yayınlanması için kullanılabilir.