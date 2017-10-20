Hepimizin bildiği üzere kısa videolar çekmek yerine fotoğraflardan animasyonlu GIF yapmak daha ilgi çekici olabiliyor. Daha az bellek ve internet bağlantısı kullanan bu çözüm tekrarlı modda daha değişik sonuçlar verebiliyor. Bu anları paylaşmak için fazla bilgiye gerek yok ve uygulamalar var.

Android: Görselleri Kullanarak Animasyonlu GIF Yapmak

Google Play mağaza ortamında çok sayıda seçenek var. Ekran görüntüsünü kaydedip GIF yapmak mümkün. Bu uygulamalar genelde epey büyük boyutlu ve sisteme yük bindirebiliyor. Alternatif olarak ekran görüntülerini bir uygulamada sıralayıp animasyon elde edebilirsiniz. İlk olarak Gif Maker uygulamasını indirin:

Ücretsiz olarak indirin ve kurun. Elinizdeki fotoğraflarla animasyonlu GIF yapabilirsiniz. Uygulamayı başlatın ve kırmızı renkli ikinci butona tıklayıp GIF yapma seçeneğini kullanın.

Ardından cihazdaki fotoğraf galerisi açılacak. İstenen albüme girin ve fotoğrafları seçin. Ardından sağ üst köşedeki kırmızı butona tıklayın.

Sonuç elde edildikten sonra düzenle butonuna basıp fotoğraf silebilir ya da akış kare sayısını seçebilirsiniz. Sonuçtan memnun olunca kaydedin.



Galeri içine yeni GIF olarak ekleniyor olacak. Diğer seçenek GIF Camera uygulamasını kullanmak:

Benzer biçimde uygulamayı ücretsiz indirip kurduktan sonra başlatın ve yerelden seçim butonuna tıklayın.

Fotoğrafları seçin ve sağ üstteki tuşla onay verin. Sonraki adımda kare sayısını seçip hızını belirleyin ve kaydedin. Google Play mağazada buna benzer diğer uygulamalar da var.

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