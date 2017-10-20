Sony Xperia Z5 Premium 4K ekran çözünürlüğünü sayesinde ilgi odağı haline gelmişti. Sony Xperia Z5 Premium, suya karşı dayanıklı olduğu için su altında özgürce selfie çekebilirsiniz. Ayrıca 3430 mAh batarya gücüne sahip olan Sony Xperia Z5 Premium, priz arama derdinizi ortadan kaldırıyor. Bu yazımızda Sony Xperia Z5 Premium Root atma adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz işlemleri uyguladıktan sonra Root izni gerektiren uygulamaları rahatça indirebilirsiniz.

İndirmeniz gereken program

KingoRoot

Hazırlık

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını bilgisayarınıza indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Sony Xperia Z5 Premium’un Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif etmeniz gerek. Ayarlara girin ve Güvenlik kısmından Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin. Bu sayede KingoRoot programını yükleyebilirsiniz.

Bu arada Root işlemi öncesinde verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Sony Xperia Z5 Premium Root Atma

Telefonunuza yüklemiş olduğunuz KingoRoot programını açın. Program telefonunuzu taradıktan sonra aşağıdaki gibi bir yer ekranınıza gelecektir.

Şimdi ise One Click Root butonuna basarak, Sony Xperia Z5 Premium Root atma işlemini başlatabilirsiniz.

KingoRoot sizin için Superuser programını da otomatik olarak yükleyecektir. Superuser programı ile Root izinlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Root işlemi başarıyla tamamlandığında ROOT SUCCEEDED yazısı ekranınıza gelecektir. Sonrasında ise Sony Xperia Z5 Premium’u yeniden başlatabilirsiniz.

Sony Xperia Z5 Premium’un Rootlu olup olmadığını test etmek için Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.