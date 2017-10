Telefon, telgraf, faks ve diğer iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle beraber değil, ilkel çağlardan bu yana aralıksız, milyonlarla şekle girerek günümüze kadar gelen ve hayatımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz iletişim akıllı telefonların da hayatımıza girmesiyle her geçen gün yeni bir şekil alıyor. İletişim olanakları arttıkça ve günümüz olanaklarına bakıldıkça her türlü iletişimde üst düzey bir güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bu güvenlik soyut ve somut olarak ele alınılabilir.

Akıllı telefonların da hayatımıza girmesiyle dünyanın öbür ucundaki bireylerle bile iletişim kurmamız mümkün. Bu iletişim genellikle sosyal mesajlaşma uygulamalarıyla gerçekleşiyor. Sosyal mesajlaşma uygulamalarında iletişim güvenliğimiz ne kadar sağlanıyor diye ister istemez düşünüyoruz. Peki gerçekten iletişim güvenliğimiz ne kadar sağlanıyor? Konuştuklarımız sen ve ben arasında ne kadar güvenli bir ortamda saklanıyor?

Biz bu soruya cevap beklerken en iyisi mesajları güvende tutmaya bakalım. Yazımızı okumaya devam edin…

Android: Mesajları ve Sesli Aramaları Güvende Tutma

Bir VPN Alın

İletişimlerinizi ve mesajlarınızı güvende tutmak için ilk olarak bir VPN alın. VPN’ler, tüm trafiği şifreleyerek verileriniz için özel bir güvenlik duvarı oluşturabilirsiniz. VPN’ler IP adresini gizleyerek de gizlilik sağlar. Bu konuda size NordVPN yardımcı olacaktır. NordVPN’yi Google Play Store‘dan indirmek için buraya tıklayın.

NordVPN’nin Android uygulaması oldukça basit bir kullanıma sahiptir. Uygulamayı açın ve hesabınıza giriş yapın. Ardından Hızlı Bağlantı‘ya tıklayın. NordVPN, Android için OpenVPN‘yi kontrol etmesini isteyip istemediğinizi soran bir pencere açar. Uygulamaya güvenip güvenmediğinizi soran onay kutusunu seçtikten sonra Tamam‘a tıklayın.

Daha sonra, NordVPN size tüm ağ trafiğini engelleme izni verip göndermediğinizi soran başka bir pencere açar. Tamam‘ı seçin. NordVPN, internet trafiğinin en az kesilmesini sağlayan en düşük trafiğe sahip en yakın sunucuyla bağlantı kuracaktır.

NordVPN, kötü niyetli yazılımlara ve reklamlara karşı güvenlik duvarı örmek için ziyaret ettiğiniz web sitelerini aktif olarak izler ve CyberSec olarak bilinen bir özelliği ile ek koruma sağlar.

Telefon Aramalarınızı ve Mesajlarınızı Şifreleyin

Sadece VPN ile iletişim güvenliğimizi üst seviyede tutmak mümkün değildir. Bu yüzden telefon aramalarını ve mesajlarını şifrelemek de güvenlik duvarına bir tuğla nihayetinde olacaktır. Telefon aramalarını ve mesajlarını şifrelemek için Signal Private Messenger size elini uzatacaktır. Signal Private Messenger’ı indirmek için buraya tıklayın.

Signal Private Messenger, iki kişi arasında sağlanan iletişimi iki kişi için belirlenen kod ile güvende tutar. Tıpkı WhatsApp‘ta sunulan Uçtan Uca Şifreleme özelliği ile aynı görevi yapan Signal Private Messenger’da sesli aramalar için de güvenlik sağlar.

E-posta’larınızı da Koruyun

Yahoo ve Gmail gibi popüler e-posta uygulamaları her ne kadar kendi içlerinde bir güvenlik önlemi sağlasa da bu bir bakımdan da yetersizdir. Çünkü e-posta uygulamaları hızlı performans ve kullanım kolaylığı sağlamayı hedeflediğinden bu uygulamalar üst düzey güvenlik önlemleri almazlar.

E-postalarınızı korumanızda size yardımcı olarak güvenlik duvarı ProtonMail’dir. Proton Mail’i buraya tıklayarak indirebilirsiniz. ProtonMail, e-postalar için güvenlik önlemi sağlayan bir istemcidir. E-postayı güvenli bir şekilde saklamak için Uçtan Uca Şifreleme özelliğini kullanır.

Android: Mesajları ve Sesli Aramaları Güvende Tutma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz tarafından iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.