Apple iPhone‘da kurulu olan iOS 11’de dock’u gizlemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Apple iPhone’larında çeşitli özelleştirmelere gitmek isteyen kullanıcılar genellikle cihazlarını jailbreak ediyor. Apple’ın normal koşullar altında sunmadığı / izin vermediği çeşitli ve bir kısmı harika olan uygulamaları kullanmak, özelleştirmeler yapmak ancak jailbreak ile mümkün hale geliyor. Bu araç ve özelleştirmeler jailbreak’siz iPhone’larda elde edilemiyor. Apple iPhone’unuzda özelleştirmeler yapmak istiyor olabilirsiniz ancak bu sizin için jailbreak yapma sebebi olmayabilir. iOS 11’de henüz kapatılmamış olan bir bug sayesinde alt kısımdaki dock gizlenebilmekte. Tabii bu bir hata olduğu için yayınlanacak bir işletim sistemi güncellemesinde kapatılması ihtimal dahilinde. Tahmin edebileceğiniz üzere faydalanmak için jailbreak’e ihtiyaç yok. iOS 11’de dock’u gizlemek oldukça kolay.

iPhone: iOS 11’de Dock Nasıl Gizlenir?

Telefonunuzun kilidini açın ve ana ekranınızın ilk sayfasına gidin. Widget’lar ekranına gitmek için sağa hızlıca kaydırın. Widget ekranındayken ana ekran butonuna dokunun / tıklayın. İkincisi sizi tekrar ilk sayfaya yönlendirecektir, sola hızlıca kaydırın. Her şey iyi giderse, dock kaybolacaktır.

Ana ekranın farklı sayfaları arasında geçiş yapabiliyorsunuz, dock görünmüyor. Bununla birlikte widget ekranına eriştiğinizde dock belirecektir. Boş alana uygulama simgesi ekleyemiyorsunuz. Ekran kilidini açmak / kapatmak dock’un geri dönmesine neden olmuyor.

Dock’un uygulamaları kolaylıkla erişilebilir hale getirmek için orada olduğu iddia edilebilir, ancak bu bir iPhone; bir Mac veya Android telefon değil. iPhone’da uygulama tepsisi yok, bu da tüm uygulamalara ana ekrandan erişilebileceği anlamına geliyor. Onları organize etmek, belki de birden çok sayfa veya klasör oluşturmanız gerekiyor; bu şekilde sık kullandığınız uygulamalara zaten kolaylıkla erişebilir hale geliyorsunuz.