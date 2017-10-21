Kimi zaman asla açıklanamayan nedenlerden ötürü Mac ile gelen Fotoğraflar uygulaması iPhone’da yer alan fotoğraf arşivi ile eşleşmeye son verir ve yeni fotoğrafları almayı durdurur. Apple’ın ekosistemindeki tüm cihazlar fotoğrafları eşleştirebiliyor ve bu sorun yaşanınca saç yoldurabiliyor.

iPhone’daki Yeni Fotoğrafları Mac Photos’a İndirmeye Zorlamak

Bu tür sıkıntılar olursa bir anda sinirler gerilebilir ve bir türlü çözüm bulunamayabilir. Bu sorunu yaşayanlardan biriyseniz Google üzerinden cevap arayabilir ve eli boş dönebilirsiniz. Yapmayı deneyeceğiniz yöntem cihazlar arası eşleştirmeyi durdurmak olabilir. Ardından tekrar aktifleştirmek çare getirebilir ve aradan geçen zamanda eklenen yeni fotoğraflar Mac Fotoğraflar uygulamasına inebilir ama çözüm olmazsa?

İşte o zaman nükleer yönteme başvurup Roma’yı yakmanız gerekebilir! Elbette bu durumda tüm fotoğraf arşivinizi indirmeniz şart olacak. Binlerce fotoğrafınız varsa inmesi saatler sürebilir. Bu yüzden sadece son çare olarak tercih edilmeli.

Mantıklı Çözüm

Daha iyi bir yol var. Bunun için Aktivite Monitörü ile uğraşmanız gerekiyor. En güzel, tüm arşivi yeniden eşleştirmek yerine sadece sorunun oluştuğu yerden itibaren devam edecek ve en yeni fotoğrafları indireceksiniz.

Yapmanız gerekenler:

Fotoğraflar uygulamasından çıkın (sadece kapatmak yetmez) Launchpad içinden aktivite monitörünü açın Arama kutusuna Photos Agent yazın ve seçip öne çıkarın Sol üstteki çarpı işaretine tıklayıp kapatın Yeni pencere gelince Zorla kapama komutu gönderin Fotoğraflar uygulamasını yeniden başlatın

Fotoğraflarınız taranacak ve eşleştirme süreci bitince eksik olanlar indirilecek. Bunun işe yarayıp yaramadığını Fotoğraflar penceresinin alt kısmına bakarak anlayabilirsiniz. Yeni fotoğraflar iniyorsa bilgisi yer alacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.