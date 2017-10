Android‘li akıllı telefon ve iPhone‘larda Unutulan Sarahah Şifresini Sıfırlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Sarahah kullanıcılara yapıcı yorumlar ile mesajları anonim olarak gönderme ve alma imkanı sunuyor. Uygulamanın hayli sade bir tasarımı var ve kullanımı da oldukça kolay. Benzer diğer ağlardan farklı bir mesaj yanıtlama sistemi var. Mesaj yanıtlama doğrudan değil başka sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şu ana dek 10 milyondan fazla kez indirilen uygulamada hedef dürüst konuşmanın teşvik edilmesi, insanların olumlu ve olumsuz taraflarının açıkça ve anonim iletilerle aktarılabilmesi. Tabii mesajlar / iletiler anonim olarak gönderildiği için kırıcı yorumlar da yapılabiliyor, bunu uygulamayı kullanmaya başlamadan önce kabullenmek gerek. Son günlerde unutulan Sarahah şifresinin nasıl sıfırlanabileceğini öğrenmek isteyen çok sayıda takipçimiz bizlere ulaştı. Biz de bu konuda küçük bir rehber hazırlama gereği duyduk. Unutulan Sarahah Şifresini Sıfırlamak oldukça kolay, aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

Unutulan Sarahah Şifresini Sıfırlamak

Öncelikle uygulamayı çalıştırın. Arayüzde alt kısımda yer alan Forgot Password butonuna dokunun.

Email yazılı kutucuğa Sarahah hesabınızı oluştururken girdiğiniz e-posta adresini yazın ve Recover Password butonunu kullanın.

Kurtarma e-postasının gönderildiği ve e-posta gelen kutunuzu kontrol etmeniz gerektiği uyarısı çıkıyor. OK butonuna dokunun ve e-posta istemcinizi açıp gelen kutusundan Sarahah’ın gönderdiği e-postayı görüntüleyin.

Alt kısımda bir parola var. Hesabınıza erişmek için bu parolayı kullanacaksınız. Parolayı kopyalayın, hemen altındaki Click here to change your password bağlantısına dokunun.

E-posta adresinizi üstteki kutucuğa yazın, parola kutucuğuna ise gelen e-postadan kopyaladığınız parolayı yapıştırın. Login‘e dokunun.

Current Password kutucuğuna e-postadaki parolayı tekrar yapıştırın. New Password ve New Password Confirmation kutucuklarına ise yeni parolanızı girin.

Sarahah kullanıcı hesabı parolanızı sıfırlamış oldunuz. Artık oturum açarken yeni parolanızı kullanabilirsiniz.