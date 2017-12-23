Huawei Y3 II’ye Android 7.1.1 Nougat yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Çin merkezli teknoloji firması Huawei’nin LUA-L21 model numaralı Y3 II akıllı telefonu uygun fiyatlı bir cihaz ve giriş seviyesi özellikler sunuyor. Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemini çalıştıran bu cihaza bootloader kilidi kaldırıldığı, TWRP recovery yüklendiği ve root erişimi sağlandığı takdirde Lineage OS 14.1 custom ROM çözümü ile Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonu yüklenebiliyor.

ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Huawei Y3 II’ye Android 7.1.1 Nougat Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Brick oluşabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. Varsa cihazınızın teknik servis garantisinin sonlanacağını da ifade edelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 14.1 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemek gerekmekte.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 14.1 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.