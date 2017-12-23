Siz de bugünlerde ‘Motorola Cihazıma Güncelleme Ne Zaman Gelecek?‘ sorusunu soranlardansanız bu yazının size yol gösterici olmasını umuyoruz. Android 8.0 Oreo işletim sistemi Google tarafından Ağustos 2017’de resmi olarak duyurulmuştu. Ardından üreticilerden güncellemeleri hangi cihazları için yayınlayacakları açıklamaları gelmeye başladı. Çok net olmasa da bazı tarihler de kulislerde konuşulmakta.

Motorola Cihazıma Güncelleme Ne Zaman Gelecek?

Faaliyetlerini Lenovo bünyesinde sürdüren Motorola’nın Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan akıllı telefon modelleri şu şekilde listelenmekte:

Moto Z

Moto Z Droid

Moto Z Force Droid

Moto Z Play

Moto Z Play Droid

Moto Z2 Play

Moto Z2 Force Edition

Moto X4

Moto G5

Moto G5 Plus

Moto G5S

Moto G5S Plus

Bu listede bulunmayan ve daha eski bir model olan Moto G4 Plus da Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak.

Moto G 2015 ve Moto E 2015 akıllı telefonlar Android Nougat güncellemesini almıştı, bu cihazlar için artık sürüm güncellemesi hazırlanmayacak. Moto E3, Moto E4 ve Moto C serisinin de Android Oreo güncelleme listesinin dışında kaldığı anlaşılıyor.

Güncellemeyi öncelikle Moto Z2 ve Moto X4 modellerinin alması beklenmekte. Esasında 2017 sonunda güncellemelerin dağıtıma girmesi bekleniyordu ancak yeni yıla sarkma ihtimali yüksek. Moto G5 ve Moto G5S serileri için 2018’in ilk çeyreğinde güncellemenin dağıtıma girmesi muhtemel. İlk nesil Moto Z serisi için yılın ikinci çeyreği ve Droid versiyonları için yılın üçüncü çeyreğinde güncellemeler yayınlanabilir. Bunlar firma tarafından açıklanan tarihler değil, önceki yıllardaki güncelleme takvimine göre yapılan tahminler. Yani güncellemelerin bu olası tarihlerden sonra yayınlanması da söz konusu olabilir.

Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi ile akıllı telefonlarda daha uzun pil ömrü süreleri, daha yüksek performans, çoklu pencere özelliği, akıllı metin seçimi, iyileştirilmiş bildirimler, otomatik form doldurma, Google Play Protect gibi yenilikler elde edilecek.