General Mobile’ın en yeni akıllı telefonu olan General Mobile GM 6, akıllı telefon pazarında nabzını korumaya devam ediyor. General Mobile GM 6’nın kendi serisindeki akıllı telefonlardan en ayırt edici özelliği parmak izinin olması. General Mobile GM 6, hızlı ve stabil olarak çalışan parmak izi özelliği sayesinde güvenliğinizi ön planda tutuyor. Bu yazımızda, General Mobile GM 6 Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü konusuna değineceğiz. Anlatacağımız adımların uygulama esnasında yaşayacağınız hata ve sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

İndirmeniz gereken program

Nck Dongle’ı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

Bataryanızı şarj etmeyi unutmayın. Pil yüzdesi en az %50 olmalı.

Kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Gerekli olan programı yukarıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

General Mobile GM 6 Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

İlk önce arşiv içerisindeki dosyalarınızı masaüstünde bir klasöre çıkartın.

Loader Nck MTK adlı uygulamanın üzerine gelerek çift tık atın. Programı çalıştırmak için ise, NCK Dongle.. yazan yere tıklayın.

Program açıldığında, sol üst köşedeki Main sekmesinden Phone setting bölümüne gelerek MT6752‘yi seçin.

Sonrasında ise, Service sekmesine tıklayarak sağ tarafta yer alan Reset FRP butonuna tıklayın.

General Mobile GM 6 Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü işleminde sona yaklaştık. Karşınıza çıkan Confirmation BOX uyarı penceresinde Evet butonuna basın.

General Mobile GM 6’nızı Güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Please insert USB calbe now… yazısını gördükten sonra, telefonunuzu USB kablo yardımıyla bilgisayara bağlayın.

Son olarak, All done yazısı ekranınıza geldiyse, işlem başarılı sonuç vermiş demektir. Aklınıza takılan soruları, uzmanlarımıza iletmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.