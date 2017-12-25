DOOGEE’den Sürgülü Gövdeli Konsept Model

Çerçevesiz ekranlar bu sene içinde her yanı sardı ve yeni model akıllı telefonlara şekil verdi. Böylece 16:9 ekranlar yerini 18:9 daha uzun ekranlar aldı. Video izlemek ve oyun oynamak için artıları var. DOOGEE’nin üzerinde çalıştığı yeni bir cihazsa gelecek nesil cihaz tasarımına öncülük edebilir. Gerçek anlamda çerçevesiz ve sürgülü bir ekran!

Fark edileceği gibi buradaki ana fikir sürgülü gövde sayesinde üstte duran kamera, hoparlör, ışık ve yakınlık alıcısı gibi unsurları alt kısımda saklamak ve tamamen çerçevesiz üst ekran kullanabilmek. Ön kamera ve LED flaş da iç kısımda gizlenmiş oluyor. Böylece önde ekran dışında hiçbir detay kalmıyor. Kullanmak isteyen kullanıcının tek yapması gereken gövdeyi bir miktar kaydırmak. AMOLED ekran kullanılarak eşsiz bir deneyim elde edilebiliyor.

6 inç genişlikli bir ekran kullanılsa bile cihaz boyutu abartılı olmuyor. Böylece film izlemek, oyun oynamak iyice vazgeçilmez bir keyfe dönüşüyor. Sürekli olarak yeni modeller üzerinde çalışan DOOGEE ekibi bu yeni fikri patentlemiş olabilir ve diğer büyük üreticileri dizleri üzerine çöktürebilir. Firmanın cazip fiyatlı ilgi çekici modeli MIX 2 (http://bit.ly/2AeXpvM) şu andaki en iddialı amiral gemisi ve 130 derece geniş açılı ön kamera, yüz tanımlama, çerçevesiz ekran içeriyor. Yeni modelin MIX 3 olarak tanıtılması olası.

AliExpress üzerinde MIX 2 satış linki: http://bit.ly/2jFxcwO