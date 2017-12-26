Dünyanın bir kısmında hala ucuz iletişim için kısa mesajlar kullanılıyor ve internet paketleri pahalı gelebiliyor. SMS’leri çok sayıda alıp gönderenlerin iyi bir arşivleme uygulamasına gereksinimi var. Bu durumun farkında olan ve mobil arenada havlu atan Microsoft’tan başarılı bir seçenek geldi.

Android: En İyi SMS Yöneticisi Microsoft SMS Organizer

Aynı zamanda çoğu banka ve uygulama doğrulama için SMS göndermeye devam ediyor. Bunları arşivlemeniz gerekmiyor ama bazılarını saklamak isteyebilirsiniz. SMS Organizer adlı uygulama Microsoft imzalı ve ücretsiz olarak sunulmakta.

Sadece 3 MB olan uygulamayı indirin ve kurun. Ardından uygulamayı başlatınca tanıdık SMS uygulamalarına kıyasla daha kapsamlı bir arabirim karşınıza çıkacak.

Microsoft Garage ekibinin geliştirdiği bu uygulama aynı zamanda SMS ile spam gönderenleri engelleme konusunda da iyi bir yardımcı. Üst kısımda kişisel, ödeme, promosyon, arşiv, bloklanmış gibi kategoriler var. Mesajlardaki OTP doğrulama kodlarını otomatik olarak okuyabiliyor ve buna uygun bir bildirim gösterebiliyor.

iOS dünyasında olduğu gibi mesajları sağa ve sola çekerek arşivleme, okundu olarak işaretleme gibi kısayollar var.

Karanlık tema da seçilebilen uygulamada deneysel Skype Lite entegrasyonu var yani SMS gönderme gibi işlemlerde Skype hesabınızdan destek alabilirsiniz. SMS’leri toplu olarak yedekleme ve geri yükleme fonksiyonu da beğeni kazanıyor. Makine öğrenme kullanarak tehlikeli SMS içeriklerini önceden fark edip sizi uyarabiliyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.