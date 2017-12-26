Otobüsle işe veya okula giderken, kulaklıkla müzik dinliyor ya da kitap okuyor olabilirsiniz. Bu iki eylemi bazen o kadar dikkatli olarak yapmak gerekiyor ki, ineceğiniz durağı kaçırmayasınız.

iOS: Otobüsten İneceğiniz Durağı Bildirim Olarak Alma

Otobüsten ineceğiniz durağı bildirim olarak almak için iOS işletim sistemine sahip telefonunuza Transitnap‘i indirin.

Transitnap’i App Store’dan indirmek için buraya tıklayın.

Transitnap’i telefonunuza indirdikten sonra açın ve rotanızı belirleyin. Rotanızı belirlediğinizde, uygulama sizden ineceğiniz durağı da belirlemenizi isteyecektir. Durağı da belirledikten sonra artık uygulamanın çalışmaması için bir sebep kalmayacaktır.

Uygulama sizi ineceğiniz durağa gelmeden isteğinize göre sesli ve titreşimli şekilde uyaracaktır. Uygulamanın çalışmasını istediğiniz yani yolculuk ettiğiniz zamanlarda, uygulamanın rotayı takip etmesi ve sizi uyarması için konumunuzu açmayı unutmayın.

Transitnap, arka planda çalışacağı için şarjınızın tükenmesine neden olabilir. Bu yüzden şarjınızın %50 ve üzerinde olmasına özen gösterin. Yolculuk esnasında şarjın bitmesini istemezsiniz değil mi?

iOS: Otobüsten İneceğiniz Durağı Bildirim Olarak Alma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.

Sağlıcakla kalın!