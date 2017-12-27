Dört Kameralı ve IP68 Korumalı DOOGEE S50 Tanıtıldı

Zorlu şartlara dayanıklı akıllı telefonlarını S serisi altında toplayan ve şu ana kadar S30 (http://bit.ly/2kIOsRY) ve S60 (http://bit.ly/2yRrdKE) modellerine yer veren DOOGEE, aynı serinin son modeli olan S50’yi ilan etti ve kısa süre sonra satışa sunacağını açıkladı. IP68 su ve toz koruması içeren cihazla dört kamera ve çoklu navigasyon özellikleri geliyor! DOOGEE’nin zorlu şartlara dayanıklı bu üç özel modeli fotoğraf düşkünlerinden doğa gezginlerine kadar geniş bir kullanıcı aralığına sesleniyor.

IP68 Koruması

S serisi DOOGEE akıllı telefonlar öncelikli olarak doğa gezginleri ve macera tutkunlarına hitap ediyor. Bu serinin üyelerinden biri olan S50 de IP68 su, toz ve şok geçirmezlik sertifikasına sahip. 1.5 metre derinlikte suya 24 saat dayanabiliyor ve düşmelere karşı dayanabiliyor. Böylece doğa etkinlikleri ve kamplar sırasında başına gelecek kötü kazalarda anında kullanılmaz hale gelmiyor.

Dört Kamera

Doğa düşkünleri için üç ayrı korumaya sahip kameralar da önemli ve böylece önemli eşsiz anlar anında ölümsüzleştirilebiliyor ve sonradan sorunsuz elde edilebiliyor. DOOGEE ilk kez dayanıklı bir akıllı telefona dört kamera birden yerleştirdi. Arka kısımda PDAF destekli 16 ve 13 MP kameralar, ön kısımda geniş açılı 16 ve 8 MP kameralar var. Daha da ötesi çeşitli panorama, güzellik, profesyonel, bulanıklaştırma ve gece modu seçenekleriyle istenen en iyi sonucu elde etme olanağı veriyor, geziler harika anılarla doldurulabiliyor.

Navigasyon Servisleri

DOOGEE S50 ile birden fazla navigasyon servisi bir araya geliyor. Şu ana kadar GPS, pusula, manyetik alan ve jiroskop kullanılarak konum bilgisi elde edilebildiği görülüyor. Bu sayede açık alanda hareket halinde son derece önemli olan konum bilgisi hassas biçimde tespit edilebiliyor. Doğa düşkünleri için son derece faydalı bir çözüm!

DOOGEE S50 modeli 2018 başında satışta olacak ve daha fazla bilgi firmanın resmi sitesi üzerinden sunulacak. Satış için AliExpess üzerindeki resmi DOOGEE mağazası kullanılabilecek.

DOOGEE resmi sitesi: http://www.doogee.cc

AliExpress DOOGEE mağazası: http://bit.ly/2BilPDc