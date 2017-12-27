Google, Pixel Satışlarını Artırmak İçin Mağaza Açmaya Hazırlanıyor

Raporlara göre Google şaşırtıcı bir şekilde Pixel telefonlarının satışlarını artırmak adına fiziksel bir mağaza açmaya hazırlanıyor. İlk hedef olarak Asya ülkeleri gösterilmiş ve 2018’in ikinci yarısına işaret edilmiş.

Kaliforniya merkezli şirket ABD’de son zamanlarda AVM’lerde Pixel 2 cihazlarını sergilemek için küçük noktalar kiralamıştı. Hatta bazı bölgelerde karanlık odalar oluşturarak cihazlarının düşük ışıkta ne kadar iyi performans sergilediğini göstermek istemişti.

Akıllı telefonlara ek olarak Google’ın Home isimli kablosuz hoparlörü, Chromecast cihazları, Pixel dizüstüleri ve Daydream VR kulaklıkları için de yer ayrılacak. Ancak Google’ın konu hakkında henüz resmi bir duyuru ya da açıklama yapmadığı görülüyor. İlerleyen zamanlarda daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.