Instagram, yaklaşık 6 ay önce getirdiği canlı yayın özelliği ile markalara ve kullanıcılara kendini daha iyi tanıtmak açısından müthiş bir ivme kazandırdı.

Popüler hesapların ve markaların sıklıkla kullandığı Instagram canlı yayın özelliği, gün geçtikçe daha da özelleştiriliyor ve kullanıcılara sunuluyor.

iOS: Instagram Canlı Yayınlarını Direkt Mesaj Olarak Gönderme

Instagram’da canlı yayın başlattığınızda, bu eyleminiz takipçilerinize bildirim olarak gider. Ancak canlı yayına katılmasını istediğiniz kişiler canlı yayına katılmadığında bir daha bu bildirimi yollamak mümkün değildir. Bunun farklı bir yolu vardır: Canlı yayını direkt mesaj olarak gönderme.

iOS telefonunuzda, Instagram’da başlattığınız canlı yayını, direkt mesaj olarak takipçilerinize göndermek için ilk olarak Instagram’da canlı yayın başlatın. Canlı yayın ekranının altında yer alan simgelerden yukarı doğru uçuşa geçmiş uçağa benzer simgeye tıklayın ve takipçilerinizin listelendiği ekranda, canlı yayına davet etmek istediklerini seçin. Son olarak, Gönder‘e basın.

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