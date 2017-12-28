Meizu 15 Plus Çerçevesiz Ekranıyla Doğrulandı

15 Plus’ın ortaya çıkan görselleri iddia edildiği gibi cihazda ekranın üç yanında çerçeve bulunmadığını doğruladı. Weibo isimli bir kaynaktan yayınlanan işlenmiş görüntülerde tasarım tam anlamıyla gün yüzüne çıkmış.

Cihazda arka tarafta çift kamera bulunduğu ve bunların 10-LED çift ton flaş ile desteklendiği anlaşılıyor. Bu en son Meizu Pro 6’da görülmüştü. Ön tarafta ise yalnızca tek bir çerçeve bulunuyor ve bu da ekranın altında.

Meizu 15 Plus tek bir özçekim kamerası bulunduracak ve Essential PH-1 ve Sharp Aquos S2’deki gibi konumlandırılacak. Köşeler ayrıca her yanından yuvarlatılmış.

Parmak izi okuyucusu ya da ana ekran butonu ekran panelinin altında yer alacak. Daha önceleri yan yüzde bir sensör tasarımı sızdırılmıştı ancak Meizu bunu ocak ayında çıkacak olan M6S’ye saklayabilir.

Daha önceki sızıntılar Meizu 15 Plus için 450 dolar ile 530 dolar arasında bir fiyat etiketine işaret etmişti. Cihaz 2018’de çıkacak ve firmanın 15. yılını kutlayacak.