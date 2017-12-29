Nokia 2 Android 8.1 Oreo’ya Yükseltilecek

Nokia 2 ekim ayının sonunda HMD Global’ın en düşük seviye akıllı telefonu olarak tanıtılmıştı. Geçtiğimiz ay bazı marketlere Android 7.1.1 ile ulaştı. Düşük seviye cihazlarda eski işletim sistemi versiyonlarını görmek bir nevi kural haline geldi, yani bu pek şaşırtıcı değil.

Ancak Nokia 2’nin Android 8.1 Oreo’ya güncelleneceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şaşırtıcı olması bir yana, bilginin HMD’nin baş ürün sorumlusu Juho Sarvikas’dan gelmesi de ayrı bir sevindirici. Nokia 2 eğer yanılmıyorsak Oreo güncellemesi alacağı doğrulanan en ucuz telefon olabilir.

Diğer taraftan Sarvikas ve HMD güncellemenin yayınlanma tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. Gerçekçi yaklaşırsak, güncellemenin yayınlanması birkaç aydan uzun sürebilir. Android 8.1 güncellemesinin Android Go hafıza yönetim iyileştirmelerini barındırdığı biliniyor. Bu da güncellemeyi alan cihazlarda performans artışı demek. Nokia 2 gibi düşük seviye cihazlarda pek duymadığımız bir şey.