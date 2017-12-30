Android Wear Yüklü Akıllı Saatler İçin Saat Yüzü Oluşturmak adına izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Akıllı saatler, özellikle de Android Wear işletim sistemli cihazlar geniş kitlelere ulaşamadı ama yine de bu ürün grubuna meraklı olan bir kullanıcı topluluğu yok değil. Android Wear çalıştıran bir akıllı saatiniz varsa cihazınız için özel saat yüzleri hazırlayabilirsiniz.

Android Wear Yüklü Akıllı Saatler İçin Saat Yüzü Oluşturmak

Öncelikle Android işletim sistemli akıllı telefonunuza WatchMaker Watch Faces uygulamasını yükleyin. Uygulama ücretsiz yüklenebiliyor fakat tüm özelliklerini etkinleştirmek için 15.99 TL karşılığında satın alınabilen ücretli bir versiyonu var. Premium versiyonda 40.000’i aşkın sayıda saat yüzü var ve her geçen yenileri ekleniyor. Kendi fotoğraf, videolarınızı; daha fazla sayıda widget, font, animasyonlu GIF kullanabilmenize olanak tanıyor.

Uygulamayı çalıştırın. Talep ettiği erişim izin onaylarını sağlayın. Listeden akıllı saatinizi seçin. Akıllı saate uygulamanın tamamlayıcı aracı yüklenecek.

Şimdi yaratıcılığınızı konuşturma zamanı. Ana ekrandaki + simgesine dokunun, Untitled watch adlı yeni bir saat yüzü oluşturulacak. Kalem simgeli butonu kullanarak güzel bir isim girebilirsiniz.

Saat yüzüne öge eklemek için ön izleme görselinin altındaki + simgeli butonu kullanın. Görsel olarak uygulamanın sunduğu seçeneklere ya da galerinizdeki bir dosyaya yönelebilirsiniz.

Görselin yükseklik ve genişlik değerlerinde değişikliğe giderek, döndürme yaparak onu akıllı saatinizin ekranına uyumlayabilirsiniz.

Time menüsünden bir saat seçin. Biz dijital saat ekledik. Yazı tipini, rengini, kalın / italik olma durumunu ayarlama imkanı hazır.

Dilerseniz saatin hemen altına tarih bilgisi de ekleyebilirsiniz.

Expression menüsü altından saat yüzüne WiFi sinyal çekim gücü, pil durumu gibi kullanışlı göstergeler de eklemek isteyebilirsiniz.

Saat yüzünü istediğiniz gibi yapılandırdıktan sonra ön izleme yapın. Alt kısımda yer alan butonlar arasında en sağ kısımda olan ve saat ile ok simgelerini içeren butona dokunun. Oluşturduğunuz saat yüzü akıllı telefonunuza tanımlanacaktır.

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