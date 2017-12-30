ASUS ZenFone 4 ZE554KL Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS, ZE554KL model numaralı ZenFone 4 akıllı telefonu için yeni bir güncelleme dağıtmaya başladı. Cihazı V15.0405.1711.76 yazılım versiyonuna taşıyan güncelleme paketi Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu da getiriyor. Bu durumda firma daha önce vermiş olduğu sözü yerine getirebilmiş oldu.

ASUS ZenFone 4 ZE554KL Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Güncelleme ile birlikte launcher’da bazı değişikler gerçekleşti ve uygulama simgeleri güncellendi. Arayüz daha kullanıcı dostu bir görünüme bürünmüş durumda. Uygulamaların arka plan aktiviteleri daha iyi şekilde limitlenebiliyor ve pil tasarrufu sağlanıyor.

Otomatik form doldurma, akıllı metin seçimi, Picture-in-Picture modu, bildirim noktaları, tamamen yeniden tasarlanmış bir emoji seti, adaptif ikonlar, bilinmeyen kaynaklardan yüklenen uygulamalar için artırılmış güvenlik önlemi gibi Oreo yenilikleri bizlerle.

Resmi duyurusu Ağustos ayında gerçekleştirilen ZenFone 4 akıllı telefon 155.4 x 75.2 x 7.7 mm boyutlarında ve 165 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Qualcomm’un Snapdragon 630 ve Snapdragon 660 yongasetlerini taşıyan farklı varyantları var.

4 / 6 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için kullanılabilecek microSD kart yuvası, arka yüzde 12 MP f/1.8 + 8 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde selfie çekimler için 8 MP f/2.0 kamera ve 3300 mAh kapasiteli pil bulunmakta. ZenFone 4 akıllı telefon kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.