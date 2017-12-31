Nokia 3310 4G Görüldü, YunOS Çalıştırıyor

Nokia’nın efsanevi telefonu 3310’u hayata döndüren TA-1077 model numaralı cihaz bu ayın başında Çin’de sertifikalandırılmıştı. Şimdiyse TENNA üzerinde görüntülendi ve söylendiği gibi Nokia 3310 4G ismine sahip.

TENNA çoğunlukla birçok detayı açığa çıkarır ancak bu kez durum aynı olmamış. Cihazın Yun-OS çalıştırdığı bilgisinin yanında pek bir şey bulunmuyor. Yun-OS, Çinli Alibaba şirketinin Android temelli bir işletim sistemi.

Modelin ne zaman erişilebilir olacağı ve ne fiyattan satışa sunulacağını şu an için bilmiyoruz. Ancak en ucuz yeni akıllı telefonlardan biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.