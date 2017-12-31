Yeni Bir Nokia 8 Güncellemesi Dağıtıma Çıktı

HMD firması Nokia 8 akıllı telefonları için yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Değişim günlüğünde paylaşılan detaylara bakılırsa stabilite artırılmış, aralık ayı güvenlik yamasına yer verilmiş ve kullanıcı arayüzü iyileştirilmiş.

Nokia 8

Bu yeni güncelleme Oreo versiyon 4.390 olarak geliyor ve 330MB boyuta sahip. Şu anda bazı Avrupa marketlerine ulaşmaya başladı. Ancak belirtmekte yarar var, Nokia 8 geçtiğimiz günlerde Hindistan gibi bazı büyük marketlerde zaten aralık ayı yamasını almıştı. Yinede çok geç olmadan Avrupa’ya ulaşması sevindirici. HMD Nokia serisi için sıkı çalışıyor.

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