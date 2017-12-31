Yeni Bir Nokia 8 Güncellemesi Dağıtıma Çıktı

HMD firması Nokia 8 akıllı telefonları için yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Değişim günlüğünde paylaşılan detaylara bakılırsa stabilite artırılmış, aralık ayı güvenlik yamasına yer verilmiş ve kullanıcı arayüzü iyileştirilmiş.

Bu yeni güncelleme Oreo versiyon 4.390 olarak geliyor ve 330MB boyuta sahip. Şu anda bazı Avrupa marketlerine ulaşmaya başladı. Ancak belirtmekte yarar var, Nokia 8 geçtiğimiz günlerde Hindistan gibi bazı büyük marketlerde zaten aralık ayı yamasını almıştı. Yinede çok geç olmadan Avrupa’ya ulaşması sevindirici. HMD Nokia serisi için sıkı çalışıyor.