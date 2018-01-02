Nokia 6 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Nokia 6 akıllı telefonda ileri düzey özelleştirmelere gitmek isteyen kullanıcıların TWRP recovery yüklemesi ve root erişimini sağlaması gerekmekte. Tabii bunlardan önce bootloader kilidinin kaldırılması lazım. Ele alacağımız işlemlerin garanti desteğini sonlandırdığını, çeşitli riskler barındırdığını (softbrick, bootloop gibi) ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Nokia 6 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

adb-fastboot-tool-2016 dosyasını indirin ve genişletin.

dosyasını indirin ve genişletin. Nokia USB sürücülerini yükleyin.

Akıllı telefonda Settings – About Phone menüsüne erişin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü aktive edin. Bu menüdeki USB Debugging ile OEM Unlocking seçeneklerini işaretleyin.

menüsüne erişin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü aktive edin. Bu menüdeki ile seçeneklerini işaretleyin. Bootloader kilidini kaldırmadan önce yedek alın. Tüm bilgiler sıfırlanacaktır.

Cihazınızı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Bootloader kilidini kaldırın. (İşlemi daha önce Nokia 3 için burada anlatmıştık, aynı aşamaları izleyebilirsiniz.)

İndirmeler

TWRP dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne taşıyın.

TWRP Recovery Kurulumu

adb-fastboot-tool-2016 dizinine gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Nokia 6 akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

adb reboot bootloader komutunu girin ve cihazın fastboot modunda başlatılmasını sağlayın.

fastboot devices komutunu yazın. Komut satırında alfanumerik bir dizi karakter görüyorsanız cihazınız sorunsuz algılanmış demektir.

fastboot flash recovery recovery.img komutu ile TWRP’yi flash’layabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

TWRP kurulumu tamamlandığında akıllı telefonun USB kablosunu çıkarın, cihazı kapatın. Ses artırma ve güç butonuna basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Öncelikle Backup seçeneğini kullanarak nandroid yedeği alın.

Daha sonra TWRP ana menüsüne dönün ve Install seçeneğine dokunun. Daha önce indirip akıllı telefonunuza transfer etmiş olduğunuz SuperSU ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında Reboot system seçeneği ile akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.