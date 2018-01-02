Samsung, Dex Pad’i Galaxy S9 İçin Tescilledi

Samsung’un DeX Station’ı Galaxy S8 yeteneklerini masaüstüne genişletti ancak şimdi gelecek olan ürün daha iyi olabilir. Şirket aralık ayının sonunda bir tescil başvurusunda bulundu ve Galaxy S9 ile S9+’ın yenilenmiş bir üniteye sahip olacağını belirtti.

İddilara göre dock bu kez kablosuz bir ürün olacak. Bunun Galaxy amiral gemilerinin şarj edilme yeteneklerini ‘genişleteceği’ kesin. Telefon şarj yastığı üzerindeyken ekranının touchpad gibi kullanılabileceği söyleniyor.

Şu anki DeX istasyonu USB-C üzerinden video aktarmak için DisplayPort’a ihtiyaç duyuyor ve ünite bunu devamında HDMI’a dönüştürüyor. Samsung’un hangi kablosuz çözümünü kullanacağı net değil. Zira WiDi bitti ve Miracast yüksek gecikme sorunları yaşamakta.

Tescil başvurusunda DeX Pad şöyle tanımlanıyor:

Mobil cihazın ekranını bilgisayar çevresel cihazları ve kablosuz ağlar aracılığıyla ekranlara aktarmak için uygulama yazılımı; Bilgisayar çevresel cihazları; Kablosuz ağ iletişimleri için bilgisayar yazılımı; Kullanıcı arayüzü mod adaptasyonu kontrolü için bilgisayar yazılımı; Bilgisayar erişimi kontrolü için bilgisayar yazılımı.