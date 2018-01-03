Snapchat’te paylaşılan hikayeler, arkadaşlarınız veya hesabınızda yaptığınız gizlilik tercihine göre hesabınızı aratan kişiler tarafından görülebilir. Hikayelerinizi görüntüleyen kişileri, attığınız hikayenin üzerine tıkladıktan sonra ekranı aşağıdan yukarı doğru hafifçe kaydırarak görüntüleyebilirsiniz.

Snapchat’te arkadaşlarınızın paylaştığı hikayeleri görüntülediğinizde, arkadaşlarınız da hikayelerine bakan kişileri görebilir. Eğer, Snapchat’te görüntülediğiniz hikayelerin, Görüntüleyenler listesinde adınızın gözükmesini istemiyorsanız yazımızı okumaya devam edin…

Android / iOS: Snapchat Hikayelerini Anonim Olarak İzleme

Snapchat uygulamasını açın ve Hikayeler‘e gidin. Tüm hikayelerin yenilenmesi için Hikayeler ekranını yukarıdan aşağıya doğru çekin ve yenileyin. Tüm hikayeler listeye yüklendiğinde uygulamadan çıkın. Mobil Veri‘yi kapatın ve Uçak Modu‘nu etkinleştirin. Daha sonra uygulamaya girin ve tüm hikayeleri anonim olarak görüntüleyin.

Mobil Veri‘yi açtıktan ve Uçak Modu‘nu kapattıktan sonra akıllı telefonunuzda tekrar Snapchat’e girdiğinizde, anonim olarak görüntülediğiniz hikayelere tıklamamaya özen gösterin. Aksi takdirde, hikayesini görüntülediğiniz kişi, hikayesini görüntüleyenlere baktığında sizin isminizi listede görebilir.

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