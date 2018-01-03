Eğer ekran kilidinizi unuttuysanız, HTC 10 Hard Reset atma işlemini uygulayarak sorununuzu çözebilirsiniz.

HTC 10 Hard Reset Atma

Öncelikle Güç tuşuna basarak ekranınızı görünür hale getirin.

Şimdi ise, Ayarlar menüsünden Yedekleme ve sıfırlama kısmına girin.

Son olarak alt tarafta bulunan Telefonu sıfırla butonuna basarak ve gerekli onaylamaları verdikten sonra, sıfırlama işleminizi başlatabilirsiniz. Konu hakkında sormak istediğiniz noktaları uzmanlarımıza iletmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.