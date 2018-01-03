LG, G Serisini G7’den Başlayarak Tekrar İsimlendirecek

Raporlara göre LG amiral gemisi isimlendirme düzenini tekrar ele alacak görünüyor. Artık “LG G7” adında bir cihaz olmayacak. Şirket bunun yerine 2018’de çıkarmayı planladığı amiral gemisi için yeni bir isim seçecek.

G serisinin kökleri 2012’deki Optimus G’ye kadar uzanıyor. Devamında bu isim “LG G2” olarak basitleştirilmişti. Dört jenerasyonun ardından bunda sona geliniyor.

Final isme henüz karar verilmemiş. Fakat seçenekler arasında telefonu iki basamaklı sayılar şeklinde numaralandırmak ve telefonu yeni bir isimle sunmak masadaki seçenekler arasındaymış.

Peki bu LG V30’un yerine geçecek cihaz için ne anlama geliyor? Aslında şirket “LG G70” ile devam ederse (iki basamaklı, V serisi ile aynı formatta) pek farketmez. Ancak bu kez LG V40’ın G70’den çok arkada olduğu hissi uyanabilir.

LG’nin yeni isimler aramasının arkasındaki sebep LG G7’nin iPhone 8 veya Galaxy S9’a kıyasla daha eski jenerasyon gibi durması. Bu tarz bir numeroloji LG için saçma olabilir. Ancak Samsung bu nedenle Galaxy Note 6’yı es geçmiş ve Microsoft’un Xbox’ı son zamanlarda Sony’nin PlayStation’ını yakalamak için benzer hamleler yapıyordu.