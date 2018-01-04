2017’nin son zamanlarında akıllı telefon pazarına giren ve kısa sürede piyasanın ilgi odağı haline gelen iPhone X’inizi akıllı saatiniz Apple Watch ile entegre ederek, aramaları, bildirimleri, mesajları ve daha birçok özelliği kullanabilirsiniz.

Apple Watch İçin iPhone X Bildirimlerini Etkinleştirme ve Özelleştirme

Apple Watch için iPhone X’in bildirimlerini etkinleştirebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Apple Watch Bildirimleri Etkinleştirme

Apple Watch’ta bildirimleri etkinleştirmek için iPhone X’te Watch uygulamasını açın ve Bildirimler‘e dokunun. Daha sonra Bildirimler Göstergesi‘ni bulun, üzerine dokunarak etkinleştirin.

Okunmamış bildirimler olduğunda, saatinizde turuncu bir nokta görünür.

Apple Watch Bildirimleri Özelleştirme

iPhone X’te Watch uygulamasını açın. Bildirimler’in üzerine dokunun ve bildirimlerini özelleştirmek istediğiniz uygulamanın üzerine hafifçe tıklayın. Özel‘e basın.

Yukarıdaki adımları uygulayarak iPhone X’inizdeki bildirimleri akıllı saatiniz Apple Watch’a entegre edebilir, uygulamalardan gelen bildirimleri akıllı saatinizde görüntüleyebilirsiniz.

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