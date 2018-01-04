Sandstone OnePlus 5T 8 GB RAM ve 128 GB Depolama İle Geliyor

OnePlus 5T’nin yaklaşan Sandstone varyasyonu kısa bir süre önce Çinli perakendeci JD’nin websitesinde görülmüştü. Bu aynı zamanda cihazın beyaz renk seçeneğini de doğrulamıştı. Zira önceki OnePlus sandstone modelleri siyahtı.

Tasarım anlamında cihaz Star Wars Edition modeli ile benzeşiyor ve arka tarafta Star Wars logosunun bulunmaması dışında pek bir farklılık yok.

Listelemeye göre cihaz yalnızca 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri ile erişilebilir olacak. Fiyatlandırma konusunda diğer OnePlus 5T cihazları ile benzer olacaktır, yani yaklaşık 540 USD.

Diğer ana özellikler aynı kalmış. Cihaz yarın 5 Ocak’taki tanıtımla tam anlamıyla ortaya çıkarılmış olacak. Tanıtımın bölgenin yerel saatiyle sabah 10:00’da yapılacağı açıklanıyor. Daha fazla bilgiyi resmi web sitesinde bulabilirsiniz.