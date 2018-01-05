Apple iPhone X akıllı telefondaki Apple Music’in İnternet Kullanımını Azaltmak için yararlanılabilecek ipuçları ile karşınızdayız. İnternet bağlantı hızlarının arttığı ve olanakların iyileştiği 90’lı ve 2000’li yıllarda yasal olmayan şekilde müzik paylaşımları özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde oldukça yaygındı. Son yıllarda firmaların müzikleri video paylaşım sitelerinde gelir elde edecek şekilde paylaşmaları ve ücretli abonelik karşılığı yasal müzik akışı sunan servislerin yaygınlaşması bu sorunu önemli ölçüde azalttı.

Apple Music önde gelen müzik streaming servislerinden birisi. Müzik dinlemeyi çok seviyorsanız ve hemen her gün saatlerce müzik dinliyorsanız Apple Music uygulamasının internet kullanımı ciddi seviyelere ulaşabilir. WiFi ağına bağlı olduğunuz anlarda bu durum sorun yaratmasa da 3G / 4G paketiniz üzerinden müzik dinliyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Apple Music’in İnternet Kullanımını Azaltmak hiç de zor değil.

iPhone X: Apple Music’in İnternet Kullanımını Azaltmak

Müzikleri Çevrimdışı Dinlemek İçin İndirin

Apple Music’te ücretli abonelik edinildiğinde albümler internet bağlantısı olmadan dinlemek üzere cihaza kaydedilebiliyor. Sevdiğiniz albümleri bir WiFi ağına bağlıyken kaydederek daha sonra mobil veri paketinizi müzik dinlemek için kullanmak zorunda kalmama olanağına kavuşabilirsiniz.

Öncelikle Apple Music uygulamasını açın.

İnternet bağlantısı olmadığı zaman dinlemek istediğiniz bir albümü görüntüleyin.

Arayüzdeki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve seçenekleri görüntüleyin.

Make available offline seçeneğini kullanın.

Uygulamada bu şekilde kaydettiğiniz albümleri daha sonra görüntülemek için arayüzdeki Downloaded music bölümüne gidebilirsiniz.

Otomatik İndirme Seçeneğini Devre Dışı Bırakın

iOS işletim sistemindeki otomatik indirme özelliğini devre dışı bırakarak Apple Music gibi uygulamaların kontrolünüz dışında müzik indirmesini engelleyebilirsiniz.

Settings menüsüne gidin.

menüsüne gidin. iTunes and App Store seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Automatic Download sekmesi altından Music‘i bulun ve bu ögeyi devre dışı bırakın. Buradan benzer diğer seçenekleri de kapatabilirsiniz.

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